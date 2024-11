Cambio di programma per Natale: "Pista di ghiacco in piazza Battisti"

Cambio di programma per la location che accoglierà la pista di pattinaggio durante le festività natalizie. Dopo l’ipotesi che la vedeva collocata ai giardini Diaz, il luogo definitivo sembra essere invece piazza Cesare Battisti. "Il progetto iniziale per queste festività prevedeva la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti – spiega il gestore Giulio Spadoni –: con l’amministrazione e i vigili urbani era stato svolto un sopralluogo proprio nella piazza per prendere una decisione, ma inizialmente erano usciti fuori problemi di natura tecnica. Di conseguenza si era pensato ai giardini Diaz come luogo sostitutivo, poiché sia piazza della Libertà che piazza Mazzini saranno occupate da altre iniziative". Continua Spadoni: "Lunedì, però, abbiamo svolto un ulteriore sopralluogo in piazza Battisti, che ci ha permesso di capire come superare le difficoltà tecniche: a questo punto pensiamo sarà la location definitiva". Il periodo di attività della pista rispetterà invece la tradizione. "Il pattinaggio sarà attivo per tutto il periodo delle festività natalizie, quindi dal 30 novembre al 6 gennaio 2025 – conclude Spadoni –. Questo, ovviamente, meteo permettendo: lo scorso anno abbiamo dovuto ritardare l’apertura a causa di picchi di 27 gradi che non permettevano il formarsi del ghiaccio. Questa volta speriamo che le temperature siano adatte alla stagione". Ai giardini, invece, Diaz si sta valutando di riportare per le feste la ruota panoramica.