"Camminata natural-culturale" pensata per tutte le età

È pronta a tornare la "Camminata natural-culturale", organizzata della Pro loco Morrovalle con la collaborazione di Pro loco Trodica e il patrocinio del Comune che anche quest’anno animerà il 25 aprile, dopo il successo delle passate edizioni. Saranno molteplici le attività che caratterizzeranno una giornata intera da vivere all’aria aperta "dedicata alla scoperta e al divertimento nella meravigliosa natura di Morrovalle – spiegano gli organizzatori – con attività pensate per ogni età". Il programma partirà alle 9 del mattino con il ritrovo a Borgo Marconi, punto di partenza di una passeggiata da 5,3 km che toccherà il percorso panoramico dei "Passionisti" e "Colli Bellavista". Alle 10 il via alla camminata metabolica insieme con giochi e intrattenimento per i bambini, a cura di Ludobus e Legnogiocando. All’Auditorium San Francesco sarà possibile ammirare la mostra dei Miracoli Eucaristici ideata dal Beato Acutis. Durante il viaggio non mancheranno l’area pic-nic e punti ristoro arricchiti anche dai menu speciali proposti dai ristoranti locali. Il pomeriggio si accenderà alle 14 con la caccia al tesoro e tappe gioco, riservate ai più piccoli nella Selva San Francesco. Dalle 15 alle 18 si animeranno le visite guidate del centro storico grazie all’impegno dell’Archeoclub Morrovalle. A partire dalle 15.30 si potrà approfittare di visitare il rinomato Museo del Presepe e la pinacoteca comunale di Palazzo Lazzarini (ingresso libero). Per iscrizioni 0733.222913 o 380.2089886.

Diego Pierluigi