Campanella insieme alla Form

Nuovo appuntamento con la Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, venerdì alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata, e il pianista Michele Campanella (nella foto). Si inizia con il Konzertstück per pianoforte e orchestra in fa min. Op. 79, J. 282, una delle tre produzioni per pianoforte e orchestra di Carl Maria von Weber, compositore tedesco, contemporaneo di Schubert e di Beethoven che ebbe una particolare predilezione per il teatro, ma fu autore di sinfonie e concerti. Segue il Konzertstück per pianoforte e orchestra in sol magg., Op. 92 di Robert Schumann, di rara esecuzione. La serata si conclude con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in do magg. K. 503 di Wolfgang Amadeus Mozart. Informazioni sul concerto allo 071.206168 o scrivendo a info@filarmonicamarchigiana.com.