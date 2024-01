Campionato nazionale delle lingue,. Serena Malasisi al primo posto tra i 40 migliori candidati d’Italia

Serena Malasisi, studentessa di spagnolo al liceo Leopardi di Macerata, si è qualificata al primo posto tra i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale alla 14esima edizione del "Campionato nazionale delle lingue", promosso dall’Università di Urbino. Alle semifinali si sono qualificati anche Francesco Prenna della classe 5E per francese, Filippo Parrucci della classe 5F per inglese e Alessio Rastelli della classe 5G per tedesco. Il 6 febbraio si svolgeranno le semifinali e la scuola è convinta che Serena possieda tutti i requisiti che possono consentirle di superare anche questa fase per poi accedere alla finale ad Urbino.