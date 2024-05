Campo da rugby a Villa Potenza, il cantiere nel vivo

Procedono i lavori per il nuovo campo da rugby a Villa Potenza. Ieri nel cantiere c’è stato un sopralluogo di Marzio Innocenti, presidente della Federazione italiana rugby, che ha partecipato a un tavolo tecnico insieme a tutti gli organi coinvolti nel progetto. Ad attendere lui e il vicepresidente Fir Antonio Luisi, ci sono gli assessori ai lavori pubblici Andrea Marchiori e allo sport Riccardo Sacchi, l’architetto Fir Flavio Figuretti, il presidente Fir Marche Vittorio Petretti, il presidente del Macerata Rugby Rolando Mozzoni, lo staff del Macerata Rugby e dell’edilizia Crocioni. "Stiamo facendo un lavoro di squadra – ha detto Marchiori –. La progettualità condivisa con la federazione, la società sportiva e l’Impresa che si è aggiudicata l’appalto offre un valore aggiunto all’opera, promessa nel programma elettorale e mantenuta con i fatti". "Un altro impegno della nostra amministrazione viene mantenuto – ha aggiunto Sacchi –. I lavori procedono infatti a tappe spedite. Un onore aver potuto mostrare al presidente della federazione Innocenti i tangibili progressi dei lavori di quello che sarà un vero e proprio fiore all’occhiello per il movimento rubgystico regionale". Molto soddisfatto Innocenti che, dopo una visita guidata dell’impianto, sottolinea come "stiamo collaborando per rendere realtà il sogno del nostro club locale di dare vita alla propria casa". Grazie al lavoro progettuale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Macerata, con la consulenza dell’architetto Flavio Figuretti, è nata la messa su progetto definitiva di quella che era una bozza iniziale del Macerata Rugby, creata in collaborazione con il Rugby Jesi 70 e il presidente Luca Faccenda. "Entrare, vedere e toccare con mano un sogno che diventa realtà è stata un emozione grande – ha concluso il numero uno del Macerata Rugby, Rolando Mozzoni – . Questa nuova struttura ci permetterà di crescere a livello sportivo e ci saranno molte più opportunità per poter ospitare qualsiasi tipo di manifestazione. In più potremo finalmente portare avanti in maniera più concreta e sicura tutti i progetti sociali che stiamo costruendo". L’impianto sarà pronto tra fine 2024 e inizio 2025.