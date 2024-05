Campus per 150 alunni a Sant’Angelo in Pontano. Costerà sei milioni

Sant’Angelo in Pontano avrà un nuovo polo scolastico con materna, primaria e secondaria, per 150 alunni. Oltre a mensa e palestra. A dare l’annuncio è il commissario straordinario Guido Castelli: "Il progetto da 6,2 milioni è stato approvato dall’Ufficio speciale ricostruzione. Un progetto d’avanguardia che prevede, su input del Comune (soggetto attuatore), la realizzazione del complesso in un’area a Passo Sant’Angelo". Pensato come un vero e proprio campus, il nuovo polo sarà riservato non solo alla popolazione scolastica ma a tutta la comunità. Tra le peculiarità, il collegamento a ponte tra la mensa e le medie/elementari. "Uno spazio che rappresenta il cuore del campus, luogo di incontro e di scambio della comunità scolastica, fruibile anche dalla cittadinanza, una sorta di agorà contemporanea – aggiunge la struttura commissariale –. Un altro elemento architettonico da menzionare è il collegamento verticale antincendio all’esterno. Massima attenzione, infine, al superamento delle barriere architettoniche".