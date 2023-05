Campus scolastico, a inizio giugno il bando

Entro i primi giorni di giugno sarà pubblicato il bando per selezionare i progettisti per l’esecutivo e la ditta che dovrà procedere con i lavori. Questa la principale novità per il campus scolastico delle superiori di Tolentino, da costruire in contrada Pace. Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, infatti, ha firmato il decreto di approvazione del progetto definitivo per l’appalto integrato. "Siamo ad un passaggio molto importante: procedendo con un appalto integrato, possiamo mettere a bando il progetto definitivo, dato che spetterà poi alla ditta aggiudicataria presentare alla Provincia il progetto esecutivo per l’approvazione – spiega Parcaroli –. Questo permetterà di risparmiare tempo e procedere più celermente verso l’obiettivo: la realizzazione di un polo innovativo e sicuro, dove verranno trasferite le scuole Ipsia Frau e Filelfo (liceo classico, scientifico e coreutico e istituto tecnico economico) per un totale di oltre 800 studenti". Il prossimo step è quindi l’apertura della gara europea per l’affidamento dei lavori. "La firma del presidente Parcaroli arriva dopo altri due atti determinati – aggiunge Laura Sestili, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica –: il verbale positivo della conferenza dei servizi, del 10 febbraio, che ha dato il via libera al progetto e al relativo finanziamento e soprattutto il decreto dell’Usr Ufficio speciale ricostruzione, del 17 maggio, con cui è stata concessa alla Provincia l’ulteriore somma aggiuntiva di 7,5 milioni di euro dovuta all’adeguamento dei prezzi, che porta il totale dell’intervento a 31 milioni". Il commissario straordinario Guido Castelli aveva autorizzato, tramite decreto, la concessione della somma aggiuntiva. Il campus sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica e potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, ripartiti in 44 classi; l’ampiezza dell’area è tale da permettere anche un futuro ampliamento fino a 50 aule. Tutta la struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e, nella parte esterna, ci saranno anche ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi. Prevista una palestra con funzione anche di auditorium.

Lucia Gentili