Cantieri e deviazioni per i lavori in corso. Divieto di transito in via Trento e Trieste

Divieto di transito in via Trento e Trieste in prossimità del civico 111, a Tolentino, da oggi alle 18 di domani per consentire il montaggio di una gru. I veicoli che transitano sulla via vengono deviati rispettivamente alle direzioni di marcia in via Montello e via Piave e in via Isonzo. Dalle 8 alle 17, tutti i giovedì da domani al 28 dicembre divieto di transito nel primo tratto di via San Nicola, dall’incrocio con corso Garibaldi fino

a piazza San Nicola.