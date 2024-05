Cantieri irregolari. Denunciati imprenditori

Due denunce e oltre 30mila euro di sanzioni. È il risultato del blitz dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Macerata e della stazione di Camerino effettuato nel cantiere di una frazione della città ducale. Nel mirino, l’amministratore unico e il titolare di due ditte attive nell’edilizia post-sisma. Si tratta di una donna di 45 anni al timone di un’azienda del Bergamasco e un 65enne, titolare di un’impresa del Modenese affidataria dei lavori. La ditta lombarda, in subappalto, era subentrata all’altra.

Diversi i reati contestati alle imprese: dal mancato utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei dipendenti, all’assenza delle norme di primo soccorso, dalle mancate recinzioni anticaduta all’assenza di verifica delle condizioni lavorative tali da garantire un’adeguata sicurezza. In particolare l’impresa affidataria non avrebbe predisposto un piano operativo di sicurezza e quella in subappalto non avrebbe rispettato la normativa. Per queste ragioni, in attesa della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività è stata cautelativamente sospesa. Oltre a una multa che supera i 30mila euro, per i due è scattata la denuncia alla procura di Macerata.

Le forze dell’ordine evidenziano come i servizi svolti, che hanno lo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei numerosi cantieri presenti sul territorio maceratese, continueranno senza sosta anche per il futuro. In ambito locale infatti il settore della ricostruzione, proprio per la presenza massiccia di lavori in corso in tutta la città, rappresenta una priorità. Questo a beneficio sia dei lavoratori che delle imprese. Le verifiche sono state messe in atto insieme con il personale specializzato del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Lucia Gentili