Canzoni, prosa, danza e cinema: tante serate da trascorrere a teatro

Musica, prosa, danza e cinema: al via la seconda stagione di Teatro di primavera. Sarà il teatro Annibal Caro di Civitanova Alta a fare da cornice al format promosso dall’Azienda in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, la Regione Marche, l’Amat e il coinvolgimento di tante realtà culturali. Il cartellone sarà inaugurato da un nuovo format, Cinema Balordo, con le migliori pellicole all’italiana. Si comincia il 14 marzo con il Sorpasso. Il 16 marzo va in scena Annibal Caro d’Autore, dedicato alla musica cantautoriale. Il primo appuntamento è il Joni’s Songs, dedicato alla carriera di Joni Mitchell, a cura dell’ensemble Singolarmete con la cantante Valentina Guardabassi. Si prosegue con la rassegna Civita Jazz Festival, che propone tre concerti in collaborazione con la Regione, l’assessorato alla Cultura e l’Amat. Primo live venerdì 22 marzo, con JJ Thames & Luca Giordano Band, nell’Hurricane Tour. Il 23 marzo Concerto di Pasqua dell’Orchestra sinfonica Rossini di Pesaro con direttore il M Emanuele Bizzarri, organizzato dall’Associazione Musicale Pier Alberto Conti. Il 5 aprile live del cantautore civitanovese Giovanni Neve, mentre il 13 aprile seconda serata del Civita Jazz Festival con Serena Brancale. Giovedì 18 aprile appuntamento con il Cinema Balordo e il film La notte e il 19 aprile Giorgio Felicetti e il suo ’Mattei. Petrolio e fango’. Il 28 aprile anteprima di Civitanova Danza con la Dance Date, mentre venerdì 3 maggio, per Annibal Caro d’Autore, Bip Gismondi, Sergio Reggioli e Carlo Simonari raccontano in musica Ivan Graziani. Giovedì 9 maggio, Cinema Balordo con Accattone e l’11 maggio Civita Jazz Festival chiude con Vanessa Haynes e il suo omaggio ad Aretha Franklin. Il 18 maggio si ricorda il terzo anniversario dalla scomparsa di Franco Battiato, con l’ensemble musicale diretto da Andrea Castagnari. Il 6 giugno I Vitelloni. "La nostra proposta si concentra al teatro Annibal Caro – ha detto Maria Luce Centioni, presidente dei Teatri -, ma quest’anno si allargherà anche ad altri contenitori". Biglietti in vendita dal 24 febbraio su ticket/Amat e alle biglietterie dei teatri.