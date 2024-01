Caos per il cambio del dottore. Rabbia degli utenti allo sportello

Sono stati segnalati disagi ieri mattina per le procedure richieste per il cambio del medico di base, a seguito di un paio di pensionamenti.

Alcuni utenti infatti avrebbero provveduto in un primo tempo a fare la comunicazione online, allegando tessera sanitaria e documento di riconoscimento, specificando poi il medico scelto.

Successivamente però sarebbe stato detto loro che l’unica modalità fattiva per il cambio era quella di recarsi di persona allo sportello per ufficializzarlo per iscritto. In questo modo ci sarebbero stati dei disguidi che avrebbero provocato le ire di alcuni utenti e la fila all’ufficio preposto presso l’ospedale cittadino.

La questione è stata segnalata dalla stessa amministrazione comunale, con il sindaco Massimo Baldini che ha affermato come "il passaggio potesse essere stato gestito meglio dagli uffici preposti, dato che, seppure non fosse di nostra competenza, alcune settimane fa, appena informati dei pensionamenti in corso, abbiamo fatto comunicazione al direttore sanitario dell’Ast Macerata, ma vuoi per le vicissitudini che hanno riguardato tale incarico, vuoi perché era al ridosso delle festività natalizie con personale in ferie, si è purtroppo avverato quanto avevamo temuto".

Matteo Parrini