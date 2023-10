Caos traffico a Squartabue di Recanati: Enrico Fabraccio chiede intervento Comune

Caos traffico a Squartabue di Recanati. Lo denuncia Enrico Fabraccio Commissario Forza Italia Recanati che ha raccolto la protesta di molti cittadini e lavoratori della zona industriale di Villa Musone, che hanno chiesto un intervento tempestivo per regolare il traffico nelle ore di punta di entrata e uscita dai luoghi di lavoro, perché a causa della presenza del cantiere per la realizzazione della nuova bretella, si formano ingorghi e lunghe file di auto. Da alcuni mesi, infatti, è in corso la costruzione della nuova arteria stradale di collegamento tra la Zona Industriale di Castelfidardo e quella di Squartabue. Il tratto ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 m e una rotatoria dal diametro di 50 m". Nel frattempo, però, che i lavori finiscano, tutti gli automobilisti si riversano su Squartabue creando, specie all’incrocio, difficoltà logistiche e imbottigliamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Da qui l’appello dei cittadini che viene rilanciato all’indirizzo dell’Amministrazione comunale da Enrico Fabraccio, che chiede al Comune di intervenire.