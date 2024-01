Capacità edificatoria. C’è un incarico

Variante urbanistica parziale al piano regolatore, relativa alla ridistribuzione delle capacità edificatorie delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, il Comune ha affidato un incarico all’architetto Rossella Tassetti (22.754 euro). Dovrà verificare la possibilità di riassegnare la capacità edificatoria. Per la gran parte delle aree con previsione di Edilizia Residenziale Pubblica sono stati redatti i Piani particolareggiati, ma non hanno raccolto l’interesse di soggetti interessati all’edificabilità. Da qui la scelta di una progettazione urbanistica finalizzata a una variante sulle aree Erp alla luce delle effettive richieste di interesse per la loro attivazione.