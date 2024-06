Capponi:: "Farabollini, un prestanome"

"Lo sapevamo già, ma adesso è chiaro a tutti che il vero candidato della lista “Un’altra Treia“ è Fabio Giulianelli e Farabollini è solo un prestanome". Il sindaco uscente Franco Capponi, candidato al terzo mandato, interviene dopo le dichiarazioni del patron della Lube in sostegno a Farabollini. "L’amministratore delegato della Lube si rivolge all’amministrazione imputandole problemi legati al disagio giovanile. Le iniziative portate avanti con la scuola e i servizi sociali in questi anni ci dicono che siamo in una situazione accettabilissima. Creare problemi quando non esistono è singolare e inoltre chi parla oggi di responsabilità sociale è lo stesso che da quattro anni ha chiuso corsi di minivolley e il Gruppo sportivo Lube Treia. Quando penso alla responsabilità sociale, immagino tutto quello che d’ora in avanti si potrà concretizzare, grazie all’enorme lavoro svolto in termini di infrastrutture e di creazione di spazi dedicati. Noi abbiamo lavorato per portare molte risorse (oltre 100 milioni di euro a fondo perduto) che cambieranno le scuole, gli impianti sportivi, le strade, la residenza protetta, il centro e molto altro. C’è sempre stata inoltre la massima volontà a collaborare, anche con formule pubblico e privato come suggerito da Giulianelli, ma su questo versante non lo abbiamo mai visto". Capponi critica anche il riferimento alla sanità, tema di competenza regionale: "Sono un fiore all’occhiello le attività rivolte all’handicap dello Ccser gestito da Di Bolina o l’inserimento lavorativo disabili e persone con difficoltà a Santa Maria in Selva con la Coop Opera".