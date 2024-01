Capponi: "Felici per l’approvazione di tre progetti"

"Treia, una vera città da vivere". Con questa rallegrante affermazione il sindaco Franco Capponi ha concluso l’esposizione delle risultanze dell’ultimo Consiglio comunale che, nel già ampio piano, ha inserito nuove opere pubbliche: la manutenzione straordinaria di diverse strade, la regimazione delle acque a Chiesanuova con un coinvolgimento e una presa di responsabilità di privati, per un totale di circa 900.000 euro: 600.000 finanziati, 300.000 a carico del Comune. "Siamo molto soddisfatti – ha ammesso Capponi – per l’approvazione di tre progetti (grazie all’Ufficio tecnico per essere riuscito presentarli), aggiudicandoci bandi a cui contribuiremo anche con risorse comunali per riuscire a realizzare i relativi lavori. Con questi progetti raggiungiamo una cifra tale di investimenti che superano di gran lunga i piani presentati cinque anni fa, quando pensavamo di riuscire ad attuare opere pubbliche per circa 10 milioni di euro". Tra quelle in avvìo, la ristrutturazione dell’Accademia Georgica, i lavori al palazzo comunale che inizieranno entro questo mese, l’istituto professionale, le mura castellane. "Avremo pure – ha spiegato Capponi – un’ordinanza speciale per far partire queste opere, come sono già partite quelle per il cimitero. E intanto abbiamo affidato la progettazione di Villa Spada: ci sono circa 12 milioni di finanziamento per l’edificio, il parco storico e la casa del custode. In più, con la demolizione dell’ex ruter, avvenuta nei mesi scorsi, si realizzeranno un bike parco, un’area di sosta per camper, un collegamento ciclopedonale tra la villa e i centri storici. In programma, la valorizzazione dell’area archeologica ex Trea del SS. Crocifisso, dove nella casa recentemente acquistata sarà allestito il museo archeologico del periodo storico romano. Procede spedita la realizzazione dei nuovi poli scolastici di Treia e Passo di Treia. A breve inizieranno i lavori per mettere in sicurezza sismica il polo di Chiesanuova. Le opere che si concretizzeranno, renderanno Treia migliore in sicurezza, per gli impianti sportivi d’avanguardia e servizi a beneficio degli anziani".

Gianfilippo Centanni