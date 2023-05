Carabinieri a scuola, incontri sulla legalità

Una lezione nei licei di Camerino ha chiuso per quest’anno il ciclo di incontri con gli studenti sul tema della legalità da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino. Le lezioni hanno spaziato dai pericoli del web al cyberbullismo, dallo stalking ai rischi legati alla circolazione stradale fino al consumo di stupefacenti. Con le classi quinte degli istituti superiori è stato anche trattato il tema degli arruolamenti, come possibile scelta per il futuro. Dalle elementari fino ai maturandi sono stati circa 600 i ragazzi dell’area dei Sibillini coinvolti nel progetto. Si è iniziato da Gagliole con le scuole primarie per poi coinvolgere Pioraco, Fiuminata, Castelraimondo, Camerino, Matelica ed Esanatoglia grazie anche alla grande collaborazione fornita dai dirigenti scolastici.