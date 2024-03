Carenza di camici bianchi. Ricorso agli specializzandi

Continua lo svolgimento dei concorsi per coprire i buchi negli organici della sanità maceratese. Sono state, infatti, nominate le commissioni chiamate ad esaminare i candidati per due posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo pieno e indeterminato (per l’ospedale di Camerino), e due posti di dirigente medico di medicina interna, sempre a tempo pieno e indeterminato. Anche in questo caso, l’ormai cronica carenza di camici bianchi negli ospedali della nostra provincia si traduce nel sempre più frequente ricorso a medici specializzandi. Per quanto riguarda i cardiologi, entro la scadenza del termine, lo scorso 21 gennaio, sono state regolarmente presentate 20 domande di partecipazione: di queste solo uno dei candidati è già in possesso della specializzazione, mentre gli altri 19 stanno ancora frequentando il relativo corso. Situazione simile per gli internisti. Entro la scadenza del termine, lo scorso 21 gennaio, sono state regolarmente presentate 27 domande di partecipazione: 4 gli specializzati e 23 gli specializzandi.

Intanto, è stato di nuovo pubblicato dall’Azienda sanitaria un avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di medici, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo per attività di emergenza-urgenza da svolgere nei pronto soccorso degli ospedali di Macerata, Civitanova e Camerino. L’impegno orario sarà tra un minimo di 18 e un massimo di 36 ore settimanali; il compenso orario stabilito per questo tipo di attività di emergenza-urgenza nei pronto soccorso è di 100 euro per i turni notturni (dalle 20 alle 8), e di 80 euro per i turni diurni (dalle 8 alle 20).

f. v.