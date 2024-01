Carnevale, conto alla rovescia: "Coinvolgeremo l’intera città"

È in pieno fermento la macchina organizzativa del carnevale di Tolentino. Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, l’Amministrazione comunale e l’assessore Fabiano Gobbi sono al lavoro per definire tutti i dettagli del programma per l’edizione 2024. La manifestazione si terrà l’11 febbraio, a partire dalle 14.30, in piazza della Libertà e prevede la partecipazione di diversi gruppi mascherati. Come nel 2023 sono stati coinvolti i Comitati di Quartiere e di Contrada e diverse associazioni cittadine, che si sono già attivati per dare libero sfogo alla loro creatività per realizzare costumi e istallazioni da far sfilare. Non mancheranno la musica live e l’animazione di Multiradio e il corteo, come vuole la tradizione, sarà aperta dalla banda cittadina. Vista l’ampia partecipazione, che si preannuncia, ora si sta valutando se ampliare il percorso dei gruppi. Previsti anche momenti di spettacoli ed esibizioni live nelle diverse zone, oltre alla piazza, che saranno interessate dal carnevale e un angolo con i dolci tipici del periodo. "È nostra intenzione – sottolinea l’assessore Gobbi – organizzare una bella festa che coinvolga la città ma anche i paesi limitrofi".