Carnevale, il divertimento fa il bis alla palestra Diaz

Buon successo di partecipanti per la manifestazione "Insieme è Carnevale", che è andata in scena domenica pomeriggio a Porto Recanati e ha visto piazza del Borgo piena di genitori e bambini in maschera. La festa, organizzata dal Comune rivierasco, è cominciata alle 16 con tanti giochi, attività di animazione e laboratori per i più piccoli. Ma non sono mancati nemmeno i coriandoli e le stelle filanti che hanno invaso la piazza, oltre a svariati dolcetti e caramelle regalati ai bimbi. Insomma, un bellissimo modo per festeggiare al meglio il Carnevale. Sul campo, oltre al gruppo comunale di Protezione civile e agli animatori, ci sono stati anche i membri dei comitati di quartiere che hanno curato l’allestimento, prendendo così parte all’iniziativa.

Ma oggi pomeriggio si farà il bis con il Carneval Party, dal titolo "Willy Wonka e la Fabbrica del Sorriso", che andrà in scena all’interno della palestra Diaz, dalle 17 alle 18.30. Pure qui giochi, baby dance e dolciumi a gogò, grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e della cooperativa sociale Il Faro.