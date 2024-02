Carnevale Maceratese. Cinque carri e sette gruppi

Cinque carri, sette gruppi mascherati, sbandieratori, tanto divertimento, ma al bando bombolette spray e bottiglie di vetro. Sono questi alcuni ingredienti del 34°Carnevale Maceratese, organizzato dalla Pro loco di Piedirpa con il patrocinio del Comune, che si svolgerà domenica, dalle ore 14 nella tradizionale cornice dei giardini Diaz, e vedrà come madrina la conduttrice ed ex Miss Italia 1999 Manila Nazzaro. "Tagliare il traguardo della 34ª edizione di questa manifestazione ci rende orgogliosi ed è doveroso ringraziare l’entusiasta macchina organizzativa della Pro loco di Piediripa che, come Amministrazione, continuiamo a sostenere – commenta l’assessore Riccardo Sacchi -. Il Carnevale Maceratese possiede uno spiccato carattere popolare e aggregativo in grado di toccare aspetti sociali e di comunità del nostro territorio senza dimenticare la forte valenza turistica: un mix perfetto per ritrovarci in armonia e con il sorriso". Cinque i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà "Meta… verso", da Macerata "Monopoli", da Mogliano "Scuola di magia" e da Corridonia "Re leone". A questi si aggiungeranno quelli allestiti dai soci della Pro loco di Piedirpa, "Dolce carro" con leccornie e vino offerti dalla Pro loco e dall’azienda agricola Lucangeli e quello di apertura della sfilata con tutti i collaboratori dell’associazione e le loro famiglie. Ai carri si aggiungerà anche il trenino. Sette i gruppi mascherati: "I veri amici" dell’associazione "I nuovi amici" di Macerata, "Clown" da Montegranaro, "Frati – Eno confortuali" da Recanati, "Virtus Acrobatic Team" dell’associazione Evaristo Pasqualetti di Macerata, "Famiglia Adams" della Pro Loco di Mogliano, "Indiani" da Osteria Nuova e "Barbie" da Madonna del Monte.

Il Carnevale, presentato da Daniza Marziali e Marco Moscatelli, sarà animato anche dal Corpo bandistico Città di Petriolo, dalle bande di Polverigi e La Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova, dal gruppo storico di sbandieratori Combusta Revixi di Corinaldo e dai tamburini e tamburine di Montecassiano. Nel corso della festa verrà consegnato, da parte dei soci della Pro loco di Piediripa, un contributo all’Istituto Bignamini di Falconara, raccolto con il canto della Pasquella durante le ultime festività natalizie. Per rendere la festa più sicura e fare in modo che sia soltanto un pomeriggio di baldoria e divertimento, il Comune ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e alluminio. Vietata anche la vendita, la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray.