Carpani lottatore, bene Longobardi

MELI 6,5: potrà sembrare strano e paradossale, vista la complessità della partita ma è rimasto inoperoso sino a 2 minuti dalla fine. Splendido sulla prima conclusione di Seghetti, incolpevole sul gol.

SHIBA 6: dopo una prima frazione impeccabile nella ripresa entra Seghetti e per lui la musica cambia. A tratti lo "tiene", a tratti lo soffre ma guadagna la sufficienza.

FERRANTE 6,5: fa spesso e volentieri a sportellate con quel Marcantonio di Sylla che praticamente non si rende mai pericoloso.

PERETTI 6: gara di sacrificio per lui ma limitando le punte avversarie e salvando sulla linea di porta il raddoppio in pieno recupero.

RAIMO 6: una buona prestazione sia in fase difensiva sia cercando, quando possibile di contrattaccare.

RAPARO 6: "sporca" come sua consuetudine un’infinità di passaggi avversari con il solito temperamento.

CARPANI 6,5: a centrocampo lotta leoninamente contro Ricci e Matos, spesso neutralizzando gli avversari e cercando anche di proporsi in avanti.

LONGOBARDI 6,5: conferma, almeno in parte, le ottime cose che avevamo visto contro la Vis Pesaro e sfiora il gol che, a fine primo tempo, avrebbe potuto cambiare la partita. Non ha responsabilità: c’è solo il merito del fortissimo portiere lituano del Perugia.

FERRETTI 6: agonismo al massimo possibile, come sempre d’altronde, tuttavia non riesce ad incidere (SBAFFO 6,5: si vede che non è al top ma cerca comunque di dare il suo contributo).

LIPARI 6,5: a sprazzi è una spina nel fianco per gli avversari ma non riesce a costruirsi le occasioni che vorrebbe.

MELCHIORRI 6,5: la sensazione precisa è che avrebbe potuto davvero fare molto male ai suoi ex tifosi, considerando la non impeccabilità del terzetto difensivo umbro. Ci prova in un paio di circostanze ma non riesce nell’intento.

a. v.