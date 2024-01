Carrozziere, segretario, operaio di serramenti

Centro per l’impiego di Macerata. Autocarrozzeria di Macerata cerca un carrozziere addetto allo smontaggio/montaggio autoveicoli. Si richiede familiarità con l’attività e si propone contratto di apprendistato. Eventuale contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione se con esperienza (codice offerta 162598/4, scadenza 19 gennaio). Famiglia di Corridonia cerca una colf con esperienza e che parli la lingua urdu e punjiabi (codice 526287/1, scadenza 19 gennaio). Azienda settore commercio di Monte San Giusto cerca addetto/a alla segreteria. Richiesta buona dote oratoria, ottimo italiano. Si offre tempo determinato, 3 mesi di prova per poi procedere alla stabilizzazione (codice 385294/3, scadenza 21 gennaio). Famiglia di Mogliano cerca una colf con esperienza, che parli cinese ed italiano, munita di patente B (codice offerta 332608/1, scadenza 21 gennaio). Azienda di Macerata cerca un operaio per posa in opera di serramenti, facciate, ecc. (codice 25249/6, scadenza 21 gennaio). Inviare cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.