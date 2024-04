Casa di riposo, chiesa e museo verso il recupero

In dirittura d’arrivo il piano delle opere pubbliche di Pieve Torina che include casa di riposo, Museo della nostra terra e chiesa comunale di Sant’Agostino. È il sindaco Alessandro Gentilucci a darne l’annuncio a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi insieme con monsignor Massara, vescovo di Camerino. "Straordinario il restauro complessivo, che ha previsto importanti interventi di miglioramento sismico – ha detto il sindaco –. Ma non abbiamo solo tenuto conto della sicurezza statica: ho desiderato valorizzare le strutture architettoniche riportando agli antichi fasti quello che è un luogo simbolo di Pieve Torina a cui sono particolarmente legato". "Sono orgoglioso – prosegue Gentilucci – di poter restituire la prima chiesa del territorio a tutta la nostra comunità. Sarà emozionante potervi rientrare e riscoprire la bellezza di un luogo che ha accompagnato tanti concittadini in momenti importanti della propria vita. La nostra gente ha bisogno di questo, ha bisogno di tornare a respirare normalità".

Insieme alla chiesa, la casa di riposo e il museo riavranno la sede originaria. "Potremo accogliere gli anziani ospiti in spazi più ampi e funzionali, mentre il museo rafforzerà ulteriormente le presenze turistiche. Tutto questo" conclude Gentilucci "ci conforta e conferma che siamo una comunità viva e pronta a riprendersi il futuro".