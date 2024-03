Casa di riposo: in funzione il robot farmaceutico

L’avveniristico servizio denominato ’Armadio farmaceutico robotizzato’ è stato inaugurato in pompa magna alla casa di riposo "L’Immacolata" di Sant’Angelo in Pontano. Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e del consigliere Simone Livi (che ha portato i saluti del presidente Acquaroli), è stato svelato il nuovo macchinario. Il primo presente in una residenza protetta delle Marche e dell’intero centro-sud d’Italia, un investimento importante reso possibile proprio dal contributo della Regione. L’Armadio funge da distributore automatico dei blister (le confezioni in plastica usate per contenitori monodose di farmaci ma non solo) e rappresenta la soluzione ideale per ridurre i tempi di preparazione e somministrazione dei farmaci, così da potersi dedicare con maggior attenzione alla cura degli ospiti (ne sono una settantina all’Immacolata") e cancellare potenziali errori. Il presidente della cooperativa Claudio Pascucci ha fatto gli onori di casa introducendo la giornata inaugurale.

Andrea Scoppa