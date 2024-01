Casa Leopardi chiusa fino a gennaio per interventi di manutenzione

Da lunedì prossimo, sino alla fine del mese di gennaio, Casa Leopardi rimarrà chiusa per lavori di ristrutturazione e manutenzione della nobile dimora da tempo programmati. Le visite saranno sospese per tutto il periodo, ma attraverso il sito Facebook gli appassionati fans del poeta recanatese potranno quotidianamente leggere curiosità su di lui e la sua famiglia, brani

e poesie, I lavori, come già nel passato spiegato dalla contessa Olimpia Leopardi, purtroppo non serviranno ad abbattere le barriere architettoniche presenti per raggiungere,

a chi si trova in carrozzina o ha difficoltà motorie, la biblioteca e il piano nobile del Palazzo. Sono, invece, completamente fruibili gli spazi espositivi che ospitano il museo.

"Il Palazzo – spiega la contessa Olimpia – è una dimora storica dalla vicenda costruttiva plurisecolare e sottoposta a vincolo architettonico. Presenta, quindi, limitazioni oggettive per il superamento delle barriere architettoniche e per la fruibilità di alcuni

spazi da parte delle

persone con disabilità

motorie.

Dal 2016 – anno in cui la Soprintendenza archeologica alle belle arti ci ha dato responso negativo alla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche – cerchiamo di venire incontro con un biglietto omaggio per visitare la mostra permanente in cui i disabili motori possono accedere grazie alle

pedane".