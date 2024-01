"Caso Mancini,. Mangialardi vive su Marte"

"Il capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, dimostra ancora una volta di vivere su Marte. Non solo la forza oggettiva dei numeri azzera tutte le critiche relative alla innegabile crescita del turismo nelle Marche, che tiene sui numeri record stabiliti già lo scorso anno e cresce sul mercato internazionale, ma suscitano ilarità le accuse rivolte alla Regione riguardo all’utilizzo del testimonial, Roberto Mancini, figura che già da mesi, a seguito delle scelte professionali, si era deciso di dedicare maggiormente alla promozione estera". È il consigliere Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) a replicare alle accuse del collega Dem, Maurizio Mangialardi, che ha accusato la Regione di "continuare a strapagare Roberto Mancini come testimonial, ma evitando di farlo comparire in spot, pubblicità, manifesti, implicitamente ammettendo la perdita di appeal per quel ruolo". Critiche a cui Mangialardi aggiunge anche il calo dei turisti in arrivo nelle Marche, chiedendo che il presidente Acquaroli lasci la delega. "Quella di Mancini era già prima una figura internazionale e il suo nuovo ruolo rafforza sicuramente la sua immagine all’estero – precisa Putzu –. Per questo in tutte le fiere del 2023 e anche quelle già svolte o programmate nel 2024, e in generale nelle attività di promozione turistica internazionale, la figura di Mancini resta centrale e ci consente di rafforzarci nel mercato estero. Come nell’ultima fiera olandese a Utrecht, svoltasi a gennaio. Tanto che, infatti, nel 2023, sono aumentati di circa il 10% i turisti stranieri nelle Marche. Dati incontrovertibili che smentiscono puntualmente le accuse fantasiose del Pd. Mai il turismo nelle Marche ha raggiunto questi livelli e loro di contro chiedono che il presidente lasci la delega, un paradosso".