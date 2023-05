Cavalcavia in A14, finita la demolizione

Si sono conclusi ieri, alle 5.30, i lavori di demolizione e rimozione dei due cavalcavia tra il casello Ancona Sud e quello Loreto-Porto Recanati, lungo l’autostrada A14. Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi di Autostrade per l’Italia, impegnato tutta la notte.

"Una promessa mantenuta – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture della Regione, Francesco Baldelli – che risolve un problema molto sentito da un territorio ad elevata densità di traffico, di insediamenti industriali e commerciali e prossimo a ospitare un’importante infrastruttura sociale come il nuovo Inrca. La Regione ha investito 4,5 milioni di euro a copertura totale dell’intervento, che va a inserirsi nell’ambito delle opere previste lungo tutto il tratto dell’A14: i caselli di Pesaro Sud e Fano Nord, in provincia di Pesaro Urbino, e il casello di Porto Potenza Picena sulla Valpotenza, in provincia di Macerata". Il piano è stato messo a punto con l’obiettivo di limitare le ore di ingombro della carreggiata, che mercoledì è stata chiusa al traffico dalle 18. Nel dettaglio, cinque mezzi escavatori hanno demolito le strutture di appoggio dell’impalcato, e poi un blocco di calcestruzzo (di circa 50 tonnellate) è stato sollevato da una gru. Sul posto sono state impegnati oltre 80 uomini, quasi 30 mezzi, inclusi 12 autocarri che hanno rimosso circa 300 metri cubi di calcestruzzo.