"Cbf Balducci, devi giocare da squadra"

"La squadra del San Giovanni ha giocato meglio, è stata più ordinata in muro difesa, ha toccato molti palloni; la Cbf Balducci deve giocare d’insieme e non pensare che possa esserci il singolo a toglierci d’impaccio". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, commenta la sconfitta casalinga (1-3) con il San Giovanni in Marignano nel match che metteva di fronte le leader del girone A dell’A2 di volley femminile. "San Giovanni – conclude il tecnico – ha giocato meglio di noi, sono stati più ordinati in muro difesa, hanno toccato un sacco di palloni. Noi dobbiamo lavorare ancora di più su questi aspetti".

"Loro – dice Sara Caruso, la centrale della Cbf Balducci ha firmato 9 punti contro le romagnole – hanno giocato una gara micidiale, ci hanno aggredito nei nostri punti di forza e le abbiamo fatte fuggire. Ecco, resta il rammarico perché alla fine abbiano perso di qualche punto, dobbiamo fare tesoro del terzo set quando abbiamo vinto con un buon distacco". La giocatrice scende nei particolari del match. "Abbiamo fatto tanta fatica a prendere ritmo, loro – spiega – hanno puntato molto su muro difesa mentre noi avremo dovuto avere maggiore pazienza e gestire i colpi".

Ecco l’analisi di Giulia Bresciani (foto), libero della formazione maceratese, sul match: "Loro – dice – hanno battuto e ricevuto bene, si sono dimostrate organizzate molto bene in muro difesa". Il terzo set è stato vinto dalla squadra maceratese. "In quel frangente abbiamo battuto un po’ meglio, loro sono calate in ricezione e questo ci permesso poi di sistemare un po’ il muro difesa. La Omag-Mt ha fatto una grande partita e noi dobbiamo ancora lavorare per arrivare a questo livello che oggi infatti non si è visto". Ma adesso c’è da voltare pagina. "L’obiettivo – conclude Bresciani – adesso sarà tornare in campo a testa bassa e lavorare anche perché abbiamo un’ottima partita e un ottimo modo per poterci rifare domenica a Messina. Una partita ostica molto difficile da affrontare".