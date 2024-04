Cbf Balducci, idea Lionetti per la panchina

È molto probabilmente più di un’idea quella di affidare a Valerio Lionetti la guida tecnica della Cbf Balducci per il prossimo campionato di A2 di volley femminile. Il coach è ora vice allenatore di Daniele Santarelli a Conegliano, club che negli ultimi anni ha dominato la scena della pallavolo Italiana ed estera. Il calabrese Lionetti, classe 1985, ha lavorato anche a Loreto (A2) fino al 2012, quando è passato a Pesaro (A1). Nel 2013 è stato capo allenatore ad Agrigento (B1), poi nello staff tecnico di Piacenza e Filottrano prima del trasferimento nel 2017 all’Imoco Volley con cui ha partecipato alla cavalcata vincente fino al 2019 da terzo allenatore e in seguito da vice allenatore nello staff gialloblù con cui ha conquistato la serie record di 76 vittorie, Mondiale per Club, Champions League e tutti i trofei nazionali che hanno arricchito la bacheca di Conegliano. L’idea della società maceratese è di aprire un ciclo con questo tecnico così come in passato ha fatto con Luca Paniconi che ha portato la Cbf Balducci dalla B1 all’A1 vincendo nel frattempo anche una Coppa Italia di A2. Nello staff tecnico rimarrà Michele Carancini che si è ben comportato quando a gennaio la dirigenza gli ha affidato la guida tecnica della squadra dopo l’esonero di Stefano Saja che allenerà all’estero.

La rosa subirà dei cambiamenti, si inseriranno giocatrici in grado di mettere la palla a terra e in quest’ottica si deve leggere l’arrivo dell’opposta Clara Decortes, quest’anno in evidenza a Mondovì dove ha firmato 559 punti e nessuna altra ha fatto meglio di lei in categoria. L’altro arrivo è al centro con la giovane Sara Caruso, nell’ultima stagione al Montecchio.