Cena al buio, una raccolta di fondi per la sede dell’Unione ciechi

Una cena particolare si terrà al ristorante Il Ghiottone di Macerata giovedì 7 dicembre (via Gramsci 30, ore 19.30). La organizza l’Unione italiana ciechi ed ipovedenti e avrà significativamente come titolo "Cena al buio". A spiegare il singolare titolo scelto per il convivio, il fatto che i partecipanti consumeranno il pasto a luci spente e a servirli saranno gli stessi ciechi e ipovedenti. Per una sera, in sostanza, i ruoli si invertiranno e saranno i non vedenti a indossare i panni dei camerieri e ad accompagnare i commensali in una sala completamente buia, in modo che possano vivere, nell’arco della serata, una serie di emozionanti esperienze sensoriali.

"Lo scopo dell’evento è duplice – spiega la presidente dell’UIC Bruna Giampieri (nella foto) –, da un lato, sensibilizzare i partecipanti al mondo della cecità, dall’altro raccogliere fondi per ristrutturare la nuova sede di Macerata, sita in viale Carradori. La cena è aperta a tutti e visto che i posti disponibili sono limitati, la prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro martedì 5 dicembre all’indirizzo di posta elettronica uicmc@uici.it oppure al numero di cellulare 338.6600040. Andranno inoltre comunicati contatto telefonico ed eventuali intolleranze alimentari. Il costo della cena è di 35 euro.