Cena di Fratelli d’Italia "sold out" Almeno 100 tesserati restano fuori

Cena di Fratelli d’Italia, ma senza tanti tesserati di Fratelli d’Italia. Più che i Fratelli sono infatti arrivati gli amici e i ‘vicini’ di sponda politica che hanno occupato il più delle sedie al raduno organizzato dal partito questa sera, allo stabilimento balneare I Due Re di Civitanova, sul lungomare sud.

Con WhatsApp in cui si dava l’informazione del ‘Conviviale’, con la partecipazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, sono iniziate le prenotazioni. E sarà che nell’invito veicolato attraverso i cellulari si chiedeva di portare anche amici, alla fine a rimanere fuori dalla porta sono stati parecchi iscritti al partito di Civitanova, un centinaio almeno quelli che non hanno trovato posto alle tavolate predisposte per ospitare circa trecento persone.

Hanno trovato invece disponibilità di sedie esponenti di Vince Civitanova e anche qualche manipolo di Forza Italia mentre, se non cambiano le cose all’ultimo momento, la Lega di Civitanova non porterà rappresentanti alla cena. Che, partita come una iniziativa che doveva radunare Fratelli d’Italia, si è via via trasformata in una cena che raccoglierà anche altre componenti del centrodestra. Ma l’esclusione di una robusta quota degli iscritti di Civitanova, tra questi molti critici verso alcune scelte del partito in città, sta creando qualche problema interno e lo strascico si farà probabilmente sentire, e nelle sedi opportune. Questa sera il presidente Acquaroli ha garantito la sua presenza, ma arriverà in corso e al termine di altri impegni sul territorio, mentre interverranno, secondo quanto scritto nell’invito, la senatrice Elena Leonardi che è anche coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi, il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e il coordinatore comunale Igori Pettinelli.