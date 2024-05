Cento candeline per Giacomina

Grande festa per la portorecanatese Giacomina Maroni che ha tagliato il traguardo dei 100 anni di vita, in compagnia dei figli Lanfranco e Mirella, dei nipoti Gianluigi e Cristiana e dei suoi amici. I festeggiamenti per la neo centenaria ci sono stati venerdì pomeriggio, all’interno della casa di riposo "Rosina Gervasi", situata in corso Matteotti a Porto Recanati. A unirsi al momento di allegria c’era lo staff della struttura per anziani, tra cui la direttrice Rossana Settimio. Presente anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Andrea Michelini e dalla consigliera di maggioranza con delega alle politiche della terza età, Maria Teresa Zaccari, oltre al parroco don Luca Beccacece, che le hanno rivolto gli auguri da parte di tutta la cittadinanza. Poi, il taglio della torta e un brindisi tutti insieme per nonna Giacomina, con l’augurio di ritrovarsi ancora per altri cento di questi giorni.