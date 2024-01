Centomila euro per la legalità

L’educazione alla legalità parte dalle scuole, anche per il contrasto alla violenza di genere: partendo da questa considerazione, su proposta del vice presidente Filippo Saltamartini, la giunta regionale ha stanziato ulteriori 100mila euro per progetti destinati alle giovani generazioni. Due saranno le linee di intervento: iniziative nelle scuole di secondo grado per sensibilizzare ed educare alla parità di genere, alla legalità, al rispetto integrale della persona, alla cultura della responsabilità personale e relazionale, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; iniziative a protezione e supporto dei minori vittime di violenza tramite potenziamento e assistenza al processo di ripresa psicofisica.

Le risorse saranno assegnate ai cinque Ambiti territoriali sociali (Ats).