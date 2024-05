Centri estivi, le domande per animatori

C’è tempo fino a domani per presentare la domanda per diventare animatori volontari all’interno del progetto "Estate in quartiere 7x7". Per la realizzazione del progetto (nel periodo che va dal 10 giugno al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 8-12.30), gli animatori saranno suddivisi in due gruppi e saranno coordinati da un educatore professionale della cooperativa sociale "Il Faro" e da un volontario del Servizio civile universale. I ragazzi dai 15 ai 19 anni di età e con residenza o domicilio nel Comune di Macerata, potranno presentare la propria candidatura scaricando il modulo dal sito istituzionale del Comune (https://www.comune.macerata.it/reclutamento-volontari-per-gruppo-tutor-estate-in-quartiere-7x7/ ) e consegnarlo, compilato, via mail all’indirizzo servizieducativi@comune.macerata.it o a mano all’ufficio Servizi Sociali di viale Trieste, dalle 9 alle 13.30. Le iscrizioni pervenute fuori dal periodo previsto non verranno prese in considerazione. La selezione seguirà il criterio di arrivo cronologico della domanda di candidatura, sulla base del giorno e orario di arrivo. L’esito dell’istruttoria sarà comunicato via mail ai candidati selezionati. La riunione organizzativa – soltanto per i ragazzi selezionati – avrà luogo giovedì alle 16 nella sala riunioni dell’ufficio della polizia Locale, al primo piano della sede in viale Trieste 24. Proseguono, intanto, fino al 31 maggio le iscrizioni per il centro estivo "Estate in quartiere 7x7" (https://www.comune.macerata.it/estate-in-quartiere-7x7-al-via-le-iscrizioni-per-il-centro-estivo/), destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3209531025 o scrivere una mail a servizieducativi@comune.macerata.it.