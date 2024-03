"Centro del riuso, critiche elettorali"

Pronta la freccia sull’arco del capogruppo Dem, Andrea Marinelli, che la scaglia contro "Progetto civico Fiordomo" in risposta alla critica sulla gestione del Centro del riuso nella zona Squartabue che sarà inaugurato martedì. I consiglieri comunali, che si sono schierati contro il sindaco Bravi non appoggiandone la sua ricandidatura a primo cittadino, avevano criticato la scelta di affidare la gestione del nuovo servizio alla coop. Atlante di Ancona invece che alla Meridiana di Macerata, per loro più qualificata. "La cooperativa che gestirà il servizio – specifica pronto Marinelli (nella foto) - ha avuto l’affidamento del servizio sulla base dei preventivi ricevuti dagli uffici. Lascia perplessi l’interesse così acceso per altre realtà che non può che non sottintendere un fine di pura natura elettorale". Da Marinelli arriva un plauso al vicesindaco Mirco Scorcelli che l’altra sera in Consiglio comunale ha presentato lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dalla Sintagma. "Non tutto è realizzabile e non tutto è condivisibile - sottolinea il capogruppo Dem - ma certamente incentiva una politica che segua sempre più attivamente il solco tracciato dalle smart cities, molto più attrattive per il turista. Una città la nostra a profonda vocazione turistica e culturale che deve proseguire sul sentiero tracciato inserendo anche percorsi di mobilità dolce che colleghino il centro alle vallate del Potenza e del Musone". In chiusura di Consiglio è stato poi approvato il piano particolareggiato del Colle dell’infinito atto a tutelare il paesaggio leopardiano, patrimonio culturale e spirituale.