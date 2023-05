Centro estivo comunale, il progetto si rinnova con quattro sport

Anche questa estate il Comune di Porto Recanati proporrà il centro estivo per i bambini dai 4 ai 14 anni. "L’offerta educativa è progettata per promuovere l’attività sportiva, lo sviluppo delle capacità motorie, il lavoro di squadra e la socializzazione – spiega il Comune in una nota –. La novità per la prossima stagione estiva è caratterizzata dal fatto che per la prima volta, da una proficua collaborazione con le quattro società sportive Attila Junior Basket, Ss Calcio Portorecanati, Ace Volley e Tennis Club Porto Recanati, è scaturito un progetto che consentirà ai ragazzi di poter praticare più discipline sportive insieme e cimentarsi in un ambiente sano e amichevole, guidato da personale motivato e preparato". Quanto alle iscrizioni, da presentare entro le 13 del 23 giugno, il genitore interessato dovrà consegnare all’ufficio Protocollo la copia dell’avvenuto versamento e la modulistica di iscrizione reperibile nel sito del Comune. L’invio potrà essere inoltrato anche via email: [email protected] Per info: 0717599734.