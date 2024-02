Centro per l’impiego illustrato ai ragazzi Cinzia Bonifazi e Samanta Rapari del Centro per l’impiego del capoluogo hanno relazionato agli studenti dell'Ite Gentili di Macerata sulle opportunità lavorative del territorio. L'incontro, coordinato da Anpal, ha fornito agli studenti informazioni utili per il loro futuro professionale. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha elogiato il contributo delle relatrici.