Centro per l’impiego,. In tremila per 32 posti. Corso della Cisl Fp

Concorso pubblico per esami per la copertura di 32 posti nel profilo "Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione": al via il corso in preparazione al concorso, gratuito per gli iscritti Cisl Fp Marche. Sono oltre tremila le domande di partecipazione arrivate in Regione Marche per la copertura di 32 posti di assistente amministrativo per il potenziamento dei Centri per l’impiego. Per aiutare i candidati, la Cisl ha organizzato un corso. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Simona Cristofanelli all’indirizzo s.cristofanelli@cisl.it.