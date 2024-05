Centro ricreativo per gli anziani. Tante attività in calendario

Da circa un mese, nei locali della "casa delle associazioni", l’associazione Avulss di Montefano si è attivata per realizzare un nuovo servizio a favore della popolazione anziana del paese, creando un centro ricreativo e di aggregazione per stimolare nelle persone sole la voglia e il desiderio di stare insieme e di ritrovarsi per momenti di serenità. "La strada da percorrere sarà ancora molta – commenta Giuseppina Monti, presidente del sodalizio montefanese –, ma ci sentiamo soddisfatti delle risposte, della partecipazione, del clima di amicizia che si è instaurato. Essere insieme ci piace e sta diventando per noi un vero appuntamento ed impegno". In queste settimane varie sono state le attività svolte dai partecipanti guidati dai volontari: la ginnastica dolce, il gioco delle carte e della tombola, esercizi per allenare la mente e la semplice socializzazione. Molte altre attività saranno proposte nei prossimi mesi, anche valutando le richieste e i desideri di coloro che frequentano il centro che è aperto ogni mercoledì dalle 16,30 alle 18,30.