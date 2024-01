Cerimonia in ricordo di Ceccaroni

È stato ricordato,nell’anniversario della sua morte avvenuta a Dras e Cais in Albania il 16 gennaio 1941, Mario Alessandro Ceccaroni insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria nel corso della seconda guerra mondiale. Era nato a Recanati, nel 1897 dalla nobile famiglia Ceccaroni davanti al cui palazzo, in via Roma, ieri la locale associazione degli Alpini e dell’Istituto del Nastro Azzurro di Recanati e Macerata ne hanno onorato la memoria e il sacrificio con una semplice ma sentita cerimonia ponendo una corona sulla sua lapide, posta sul muro della casa in cui era cresciuto. Ceccaroni partecipò alla prima guerra mondiale e, divenuto maggiore, nel 1941 s’imbarcò per l’Albania dove purtroppo cadde in combattimento. Alla cerimonia ha partecipato la figlia del Maggiore, Giovanna Ceccaroni.