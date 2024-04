Cgil in lutto per Franco Aliscioni: "Lascia un vuoto grandissimo"

"Sì Franco, Franco della Cgil di Tolentino, parla con lui, lo trovi lì di sicuro!". È stato a lungo il refrain di tanti iscritti alla Camera del lavoro: operai, pensionati, stranieri, che in lui avevano trovato un punto di riferimento fondamentale per districarsi tra gli impervi meandri della burocrazia. Parliamo di Franco Aliscioni (nella foto), spentosi ieri all’età di 79 anni, ferrotranviere in pensione, sindacalista ed ex segretario provinciale della Filt Cgil di Macerata, la "sigla" dei lavoratori del trasporto. "Dalla sua assenza per motivi di salute aveva già lasciato un grandissimo vuoto nella nostra sede – dice Stefano Tordini, segretario della Camera del lavoro di Tolentino – e ora rimarrà sempre la sua presenza indelebile in un ricordo di quotidianità che ci permetterà di far rivivere la sua figura, i suoi aneddoti, le sue battute". Aliscioni, famoso per non aver mancato mai a nessuna manifestazione nazionale e regionale, è stato una colonna portante del sindacato, presente in Cgil dal lunedì al sabato, spesso persino la domenica.

Una reperibilità costante, la sua, e molto preziosa nella nuova sede inaugurata nel 2003. Prima si era dedicato all’ufficio vertenze, poi a quello dell’immigrazione, diventando un punto di raccordo iscritti, utenti e cittadini. Lascia la moglie Palma Elisa, i figli Gianluca con Simona e Francesca con Marco, gli amatissimi nipoti Maria Sole, Ludovica e Leonardo, la sorella Anita. I funerali avranno luogo oggi, mercoledì, alle ore 15 nella parrocchia di San Catervo muovendo dalla Sala del commiato "Terracoeli".

m. g.