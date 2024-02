"Chiesanuova carico e con sane ambizioni"

"A Montefano non ci basterà ripetere una partita come quella di domenica. Nei 90 minuti abbiamo meritato, ma contro i viola sarà molto più difficile. Dobbiamo necessariamente migliorare la prestazione". Mister Roberto Mobili (nella foto) alza ulteriormente l’asticella al suo Chiesanuova in vista della trasferta a Montefano, comoda a livello di distanza chilometrica, ma scomoda per non dire difficilissima vista la distanza che c’è in classifica. Gli avversari di mister Mariani grazie a 3 vittorie consecutive e tutte senza subire reti, sono infatti diventati la seconda forza del campionato e si presentano alla gara con 2 punti in più rispetto al collettivo biancorosso, la sorpresa di questa Eccellenza. In settimana Dell’Aquila (match winner a Jesi con esultanza alla Martins, non così scontata tanto più se hai 39 anni) ha parlato apertamente di sogno primo posto, il Chiesanuova dopo aver battuto l’Azzurra Colli e interrotto una serie di 4 gare senza successo cosa può sognare? "Dobbiamo avere una sana ambizione – risponde Mobili – e proprio partite come quella di oggi, contro una squadra collaudata, forte e solida, ci diranno a cosa possiamo puntare. Di sicuro dovremo affrontare la trasferta con attenzione difensiva, domenica finalmente non abbiamo subito reti (non accadeva dal 5 novembre, un girone fa) proprio perché tutta la squadra ha avuto il giusto atteggiamento difensivo". Sarà il quarto confronto stagionale, in coppa pareggio e vittoria viola, all’andata successo 2-0 con autogol e timbro di Sbarbati. Lo "squalo" non è al top, recuperate il regista Badiali dopo la squalifica e come sta Morettini? "Sbarbati ci può dare una grossa mano ma in questo momento va gestito dopo un lungo ciclo di antibiotici. Per Morettini vediamo nel provino pre-partita, ci servirebbe il suo temperamento".

Andrea Scoppa