Chiosco dei fiori al cimitero. Trovato un nuovo gestore

Alla fine si è riusciti a trovare un nuovo gestore del chiosco per la vendita di fiori che si trova in adiacenza all’entrata del cimitero comunale a Montefano. Una prima gara, con scadenza al 7 dicembre scorso, era andata, infatti, deserta e all’amministrazione non era giunta alcuna proposta. Al secondo tentativo, invece, che è scaduto 15 giorni dopo, ha risposto un operatore economico a cui ora sarà affidata la gestione dell’esercizio commerciale per 6 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni. Il manufatto è stato costruito nel 1999 e la stessa ditta, che lo ha aveva realizzato lo ha poi gestito a sconto del canone di concessione per 12 anni. Nel 2011 la gestione è passata alla ditta Vescovo Carolina, già precedente affidataria, che ha pagato per 10 anni un canone di locazione di 2.600 euro all’anno. E arriviamo a fine 2023 con la necessità di indire una nuova gara in quanto per legge non è possibile prevede alcun rinnovo o proroga. Nel frattempo, però, complici il Covid e il terremoto, anche le attività florovivaistiche hanno subito un forte ridimensionamento e questo comporta per l’amministrazione la necessità di rideterminare il canone di locazione in diminuzione che nel bando di gara è stato fissato in 1.440 euro annui.