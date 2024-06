"Chiuderemo la partita tra due settimane"

Emanuele Pepa – candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Recanati – è realista e, anche se aveva sperato di vincere al primo turno, il risultato che ha ottenuto lo pone quasi in una botte di ferro per il ballottaggio in programma fra due settimane. "Sicuramente – dice l’imprenditore – è un punto di partenza importante che ci dà forza e determinazione per poter far bene questa seconda fase della campagna elettorale. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta per pochi voti".

"Non abbiamo potuto chiudere subito questa partita – prosegue Pepa –, ma la chiuderemo sicuramente tra quindici giorni perché la squadra è forte e determinata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e di supporto in questa lunga campagna elettorale". Il candidato del centrodestra non si sbilancia rispondendo a chi gli domanda su chi avrebbe preferito avere come competitor al ballottaggio, tra Fiordomo e Bravi. "Come ho sempre detto fin dal primo minuto, io faccio la mia strada, saranno gli altri che devono corrermi dietro: così è stato fino adesso e l’abbiamo visto anche dai risultati. Chiunque avessi avuto davanti, non avrebbe fatto la differenza perché cercherò sempre di giocarmi le mie armi, le mie strategie. Però il risultato è chiaro: su tutte le sezioni sono sempre arrivato primo – è l’analisi del candidato del centrodestra – e questo la dice lunga sul grande consenso che ho ricevuto dalla gente".

E Fiordomo, l’escluso del primo turno, che cosa dice? "Quasi tremila voti non sono serviti per andare al ballottaggio. Ci attendevamo di più per il nostro Progetto Civico, libero e fuori da qualsiasi logica partitica. La spinta delle Europee, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, ha favorito l’organizzazione dei partiti. Ringrazio i candidati delle nostre liste, i volontari, chi ci ha sostenuto con generosità, chi ci ha messo la faccia e chi ci ha dato il consenso: un patrimonio di passione ed impegno prezioso per la città. Prendo atto del risultato – conclude l’ex sindaco leopardiano – e mi complimento con i candidati ammessi al ballottaggio. Faremo insieme alle liste le dovute valutazioni quando avremo i dati finali".