Chiuse due attività storiche: un riconoscimento ai titolari

Dopo decenni di servizio hanno chiuso la Lavanderia Ave e la pasticceria Saint Honoré a Civitanvova, e i titolari sono stati ricevuti in Comune dal sindaco, che ha consegnato loro una targa a nome dell’amministrazione e della città. La Lavanderia Ave ha abbassato la saracinesca dopo 59 anni. Aperta da Angela Nardi quando aveva 24 anni con il marito Silvano Rinaldoni, e ieri presente con il figlio Luca, è stata celebrata per la professionalità e la qualità del servizio. Per la pasticceria Saint Honoré presenti Nicola Di Santo, la madre Maria Pierangeli e la sorella Marilena. Per 40 anni hanno addolcito i momenti più importanti di tante famiglie ed è stato riconosciuto il valore di aver tramandato l’arte della pasticceria artigianale con qualità e passione. "Rendiamo omaggio – ha detto Fabrizio Ciarapica – ad attività che sono diventate un punto di riferimento per la qualità del servizio e dei prodotti e il valore umano e sociale che hanno saputo esprimere. Sono stati spazi di socialità, dove il rapporto tra clienti e titolari andava oltre il semplice scambio commerciale, trasformandosi in fiducia e affetto".

La Lavanderia Ave ha abbassato la saracinesca per colpa della crisi di settore, la Saint Honoré per scelta dei titolari che hanno messo in vendita la licenza.