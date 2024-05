Chiuso il corso di autodifesa per i dipendenti pubblici Si è concluso il primo stage di autodifesa gratuito promosso dalla Cisl Fp di Macerata per i propri iscritti, con l'obiettivo di contrastare le aggressioni nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore pubblico. Maestri di Judo hanno insegnato tecniche di difesa a 15 partecipanti, con un focus sulle categorie professionali più a rischio, come infermieri e operatori socio-sanitari.