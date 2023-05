"Ci mancherai": oggi l’addio a Dante Speranza, operaio comunale

"È stato un onore aver condiviso con te un pezzo di vita insieme". Questo il saluto degli ’Amici del ‘71’ a Dante Speranza, che si è spento lunedì all’età di 51 anni per un male incurabile. Originario di Mogliano, viveva a Corridonia e lavorava da tempo come operaio al Comune di Monte San Giusto. Tantissimi i messaggi di affetto per lui, che lascia la mamma Anna Maria, il fratello Gionata e gli zii. L’ultimo saluto oggi alle 15, nella chiesa di San Gregorio. I due Comuni hanno espresso messaggi di cordoglio.