Ciarapica e il rebus dei rifiuti: "La discarica è un tema vecchio, meglio un termovalorizzatore"

Per la nuova discarica provinciale si delineano 29 macro aree su cui realizzarla e, tra queste, due ricadono sul territorio di Civitanova e una tra Civitanova e Montecosaro. "Non ne so nulla. Ho sentito anche il Cosmari e tutti cadono dalle nuvole". Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, reagisce così alla notizia di una nuova griglia sulla quale si dovrà effettuare un’ulteriore selezione fino ad arrivare ai cinque siti da proporre all’Ata per progettare la nuova discarica provinciale. Che però, per Ciarapica è un concetto che nasce già vecchio e apre al dibattito sul termovalorizzatore per l’incenerimento dei rifiuti. "Non c’è dubbio – premette – che in tutta questa vicenda ci siano stati ritardi e incapacità di arrivare a una soluzione. Forse è tempo di confrontarsi alla luce delle nuove tecnologie e direttive". Il riferimento è ai dettami Ue sulle discariche che obbliga i Paesi membri a ridurre entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica al 10% di quelli prodotti. "Se portata a compimento diventerà eccessiva anche una discarica per provincia. Poi c’è il discorso del termovalorizzatore, che bisognerebbe affrontare senza tabù. Se sono aperto a questa discussione? Per forza! Chiaro che stiamo parlando di una gestione dei rifiuti con ingombri e con impatti diversi e con un ritorno in termini di energia. Sappiamo pure che il funzionamento dell’impianto non sarebbe a prescindere dai volumi che dovrebbe smaltire e quindi non si può parlare di un termovalorizzatore per provincia ovviamente, ma di uno che possa servire l’intera regione. A questo sono favorevole. La discarica è un argomento vecchio, datato". Quanto alla lista delle 29 macro aree ritenute idonee per ospitare il sito della nuova discarica provinciale, con tre ipotesi che coinvolgono Civitanova, Ciarapica ribadisce "ne prenderò atto se diventerà ufficiale, ma non mi sorprende. Ovvio che ci siamo anche noi e quando la scrematura, rispetto agli iniziali 83 siti, diventerà ufficiale faremo un discorso tecnico, senza alcuna preclusione ideologica, e faremo valere le nostre ragioni".