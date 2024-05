Cibo di strada, giochi e musica. Torna "Città di Macerata in festa"

Al via la terza edizione di "Città di Macerata in festa", tre giornate – dal 31 maggio al 2 giugno – di attività ludiche, sportive e culturali organizzate dal Comune di Macerata in collaborazione con le associazioni del territorio e il garante regionale dei diritti alla persona. In apertura venerdì 31 maggio lo street food "Puglia&More" ai giardini Diaz, presente per tutte le tre giornate di festa; poi visite guidate gratuite a Palazzo Buonaccorsi e all’Arena Sferisterio con partenza alle 11 e alle 16.30 dal Buonaccorsi (per prenotazioni contattare i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi al 0733/256361 o 0733/060279, o per mail info@maceratamusei.it); ore 21 sfilata di moda Blumare 2024 ai giardini Diaz. Sabato primo giugno alle 14 apertura del villaggio equestre dei pony, aperto anche domenica; alle 17 in piazza Annessione consegna simbolica delle chiavi della città da parte dell’amministrazione comunale di Macerata al sindaco di Lanciano, a un anno dal patto di gemellaggio; alle 18 nel cortile del palazzo comunale "Siamo tutti Peter Pan", dibattito sul gioco del Subbuteo con il campione del mondo Morgan Croce e lo scrittore Fabrizio Ghilardi – si prosegue il 2 giugno, alle 9, con il torneo nazionale del Subbuteo al Pala Virtus.

La sera di sabato djset alle 23 ai giardini Diaz. Ad accompagnare gli appuntamenti anche "Aperitivo Macerata" con la partecipazione di 019 e Beer Bang in piazza Mazzini, Tutto Pepe a Corneto, La Rotonda ai giardini Diaz, Hab, DiGusto, Sugo, Lord Bio, Dumpling Bar e Caffè del Corso in centro storico: i locali proporranno aperitivi con ingredienti tipici marchigiani, valutati da cinque content creator del settore enogastronomico. Il locale vincitore sarà premiato domenica 2 giugno alle 20 ai giardini. Sempre il 2 giugno, dalle 10 alle 19 allo stadio della Vittoria, III edizione della Clementoni Cup "Primi calci"; alle 12 a Palazzo Buonaccorsi inaugurazione della mostra "La Costituzione per immagini" in collaborazione con la prefettura di Macerata, Unimc e l’Ufficio Scolastico Provinciale; alle 21 al teatro Lauro Rossi lo spettacolo "Il bar sotto il mare" della Compagnia Teatro Scomposto di Lanciano. Infine, dalle 21, l’esibizione della band Distretto 13 ai giardini Diaz. "Le attività alimenteranno la curiosità di ogni fascia d’età, confluendo nella festa della Repubblica", ha dichiarato il sindaco Sandro Parcaroli nella conferenza stampa di presentazione della tre giorni di festa. "Gran parte degli eventi è concentrata ai giardini in modo da valorizzare la zona", spiega il presidente del consiglio comunale, Francesco Luciani, promotore del gemellaggio con Lanciano. Attesi anche lo "spettacolo equestre con l’intervento di artisti di fama internazionale, tra i quali il volteggiatore acrobatico, guinness world record 2023, Andrea Galuppi", come anticipato da Laura Sisalli de I Cavalieri dell’Abbadia, e la musica dal vivo delle due orchestre civiche di Macerata e Lanciano.