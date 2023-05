Ciclismo, "La 5Mila" è stata anticipata

Cambia data "La 5Mila", e cioè la manifestazione di ciclismo più grande della Marche, in programma a Porto Recanati. Infatti, è stato disposto di anticiparla nel weekend tra l’8, il 9 e il 10 settembre. "Lo abbiamo deciso – spiega l’organizzatore Andrea Tonti – dopo aver ricevuto numerose richieste da parte delle tante persone che vorrebbero partecipare alla 5Mila e che sarebbero costrette a non potersi iscrivere per la concomitanza della Nove Colli che si terrà a Cesenatico, posticipata a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il cambio data è stato individuato nei giorni 8-9-10 settembre".